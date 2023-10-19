Путин направил приветствие участникам детского экологического форума

Глава государства подчеркнул, что вместе со школьниками в форуме принимают участие известные ученые и эксперты

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Всероссийского детского экологического форума, отметив, что мероприятие будет способствовать укреплению традиций детского юннатского, экологического движения.

"Сегодня Челябинск гостеприимно встречает большую, дружную команду школьников из многих регионов страны, которые искренне любят родную природу, стремятся внести личный вклад в решение актуальных экологических проблем, активно занимаются волонтерской работой", - отметил президент в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Уверен, что форум пройдет успешно, будет способствовать воспитанию у подрастающего поколения бережного, ответственного отношения к окружающей природе, укреплению замечательных традиций детского юннатского, экологического движения. И конечно, он оставит самые добрые, незабываемые впечатления", - добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что вместе со школьниками в нынешнем форуме принимают участие известные ученые, эксперты, представители органов государственной власти и деловых кругов, а значит, "у ребят есть отличная возможность обсудить со старшими товарищами и единомышленниками ключевые вопросы экологической повестки, предложить свои идеи и инициативы в этой важнейшей сфере".

Всероссийский детский экологический форум проходит 19-20 октября в Челябинске.