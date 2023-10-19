19 октября, 07:44

Мосгаз произвел 31 газораспределительную установку с начала года

Всего в столице установлено более 450 газораспределительных пунктов, каждый из которых оснащен современными деталями и оборудованием собственного производства

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 30 газораспределительных установок произведено на площадке АО "Мосгаз" с начала года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На производственной площадке АО "Мосгаз" создан полный цикл конструирования и производства газораспределительного оборудования - от разработки рабочей документации на основе 3D-моделирования до выпуска готовой продукции. С начала года в цехах предприятия была собрана 31 газораспределительная установка", - значится в сообщении.

Отмечается, что газораспределительная установка - вид оборудования, предназначенный для снижения давления, очистки и учета расхода газа перед подачей его в газораспределительную сеть. К подобному виду установок относятся в том числе газораспределительные пункты.

"Всего в столице установлено более 450 газораспределительных пунктов, каждый из которых оснащен современными деталями и оборудованием собственного производства, а также системой автоматизированного дистанционного контроля для оперативного реагирования на нештатные ситуации. Только в этом году на базе наших цехов произведено 78 единиц запорной арматуры для удаленного контроля", - уточнил генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, слова которого приводит пресс-служба.

Как заверили в компании, специалисты сборочного цеха Мосгаза имеют высокую квалификацию и многолетний опыт, что позволяет исключить брак при проведении сварочных работ. Обеспечить антикоррозийные свойства на всем жизненном цикле оборудования позволяет использование высококачественных лакокрасочных материалов. 

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