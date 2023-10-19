19 октября, 07:49

Екатеринбургский метрополитен намерен отказаться от оплаты проезда жетонами в 2024 году

Почти 90% пассажиров выбирают оплату банковской или транспортной картами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский метрополитен планирует отказаться от оплаты проезда жетонами в пользу оплаты билетов с QR-кодами к концу 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

"В планах метрополитена к концу 2024 года отказаться от оплаты проезда жетонами, заменив их оплатой билетами с QR-кодами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все меньше людей выбирает такой способ оплаты. "Почти 90% пассажиров делают выбор в пользу банковской или транспортной карты", - рассказали в метрополитене. 

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