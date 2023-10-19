Абрамченко считает, что детский экофорум важен для формирования кадров в отрасли

На мероприятии школьники представят проекты и идеи по улучшению окружающей среды

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Первый детский экологический форум, который открылся 19 октября в Челябинске, является важным мероприятием для подготовки кадров в сфере экологии. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Челябинская область стала местом проведения форума, поскольку в регионе огромная активность детей по участию в экологических мероприятиях. Сегодня ребята будут защищать свои проекты экологической тематики - по актуальной повестке для России. Для отрасли очень важно выявить будущих экологов, защитников природы со школьной скамьи. Такой форум - очень важное мероприятие для подготовки кадров в сфере экологии", - сказала она в ходе церемонии открытия.

На форуме школьники из 18 российских регионов представят свои проекты и идеи по улучшению окружающей среды. По данным организаторов, экологические проекты будут представлены по четырем основным направлениям. Это "Чистый воздух", "Чистая вода", "Чистая страна", "Особо охраняемые природные территории и биоразнообразие".

Как уточнил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, также в форуме примут участие ученые и другие эксперты в сфере экологии. В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что второй форум также состоится в Челябинске. "Мы горды тем, что первый всероссийский детский экологический форум проводится у нас. Мы будем проводить и следующее такое мероприятие. Это очень важно для региона. Экология для нас - приоритет. Многое сделано, но много предстоит еще сделать", - сказал Текслер.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.