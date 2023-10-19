Опрос показал, что жители Екатеринбурга и Омска наиболее счастливы на нынешней работе

Опрос проводила платформа "Авито работа" среди более 10 тыс. работающих россиян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Почти половина (46%) опрошенных жителей России считают, что они счастливы на своей нынешней работе. Самыми счастливыми оказались жители Омска и Екатеринбурга (57%), свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В целом по стране почти половина (46%) респондентов считают, что они счастливы на своей нынешней работе. 42% относятся нейтрально и только 12% разочарованы своим положением. В частности, в Екатеринбурге и Омске оказалось больше всего счастливых жителей - (57%)", - говорится в исследовании.

Аналитики "Авито работы" провели опрос более 10 тыс. работающих россиян. Помимо общего ответа о показателе удовлетворенности, эксперты изучили основные атрибуты "счастья" на месте работы. На первое место работающие екатеринбуржцы поставили стабильность и надежность организации (53%), затем - приятный коллектив (45%), хорошие условия работы (40%), а также гибкий график (35%) и оплату труда (33%). В Омске на первое место также поставили стабильность и надежность организации (54%), приятный коллектив (46%), затем - социальную значимость компании для общества (35%), а также возможность профессионального роста (27%) и гибкий график (25%).

Помимо счастья, 46% респондентов из Екатеринбурга и 38% из Омска отметили, что они испытывают "синдром воскресенья" - так называемую воскресную тревогу перед грядущей рабочей неделей. 18% опрошенных екатеринбуржцев и 22% омичей указали, что почти никогда не сталкивались с волнением перед понедельником, а 37% в Екатеринбурге и 41% в Омске не испытывали синдром вообще.

В Волгограде процент тех, кому нравится текущая работа, составил 54%, в Санкт-Петербурге - 53%. По 52% в Самаре, Перми, Нижнем Новгороде, Москве, по 51% - в Челябинске и Уфе.