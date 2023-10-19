В фонд "Защитники Отечества" за протезированием обратились 2 тыс. ветеранов СВО

Заместитель председателя фонда Сергей Вылегжанин напомнил, что на эти цели выделили более 1 млрд рублей на 2023 год

УФА, 19 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. ветеранов специальной военной операции, в том числе военнослужащих частных военных компаний, обратились в фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" по вопросам протезирования и медицинской реабилитацией. Об этом сообщил заместитель председателя фонда Сергей Вылегжанин.

"Уже около 2 тыс. человек обратились к нам за протезированием и медицинской реабилитацией, в том числе военнослужащие частных военных компаний. <...> Мы видим, что в части протезирования нам есть в стране над чем работать", - сказал он на пленарном заседании форума "Ломая барьеры".

Он напомнил, что более половины (54%) инвалидов военной травмы - это инвалиды с ампутацией. "Клиническая ситуация такая, что 85% этих ребят могут и должны быть протезированы. Это один из наиболее значимых для нас вопросов", - уточнил он.

Вылегжанин отметил, что фонд имеет полномочия обеспечивать ветеранов самыми высокофункциональными протезами, на это выделены все соответствующие средства - на 2023 год это более 1 млрд рублей.

"В силу различных ограничений сейчас средства, которые находятся в распоряжении фонда, могут быть направлены только на закупку моделей определенных производителей. Наша задача вместе с министерством труда в максимально короткие сроки определить, какие же протезы относятся к высокофункциональным. Сейчас такого понятия, к сожалению, не существует", - пояснил он.

Психологическая помощь

По его словам, в фонде работают почти 350 клинических психологов. Около 20% ветеранов СВО нуждаются в специализированной психотерапевтической помощи, однако оставшиеся 80% тоже нуждаются в психологической поддержке.

"Мы сейчас активно с Минздравом работаем для того, чтобы в стране появился отдельный порядок по диспансеризации, включающей психодиагностику для ветеранов СВО", - добавил он.

Также фонд помог в трудоустройстве 71 человеку, еще 23 ветерана-инвалида приняли решение работать в качестве социальных координаторов. В целом почти 200 ветеранов СВО работают социальными координаторами в филиалах фонда.