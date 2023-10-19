ВЦИОМ выяснил, как россияне выбирают бытовую химию

По данным опроса, 75% респондентов покупают бытовую химию раз в месяц и чаще, главными критериями выбора россияне считают цену, личный опыт приобретения товара, его свойства и результат применения

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 75% опрошенных россиян покупают бытовую химию раз в месяц и чаще. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Россияне довольно часто покупают средства по уходу за домом - 76% делают это один или несколько раз в месяц, еще 7% - еженедельно. Раз в полгода и реже приобретают товары данной категории 13% россиян", - говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, восемь из десяти покупателей бытовой химии предпочитают покупать ее в обычных магазинах (82%), а каждый пятый - в интернете (18%). Отмечается, что онлайн-покупки бытовой химии чаще совершают женщины (22% против 13% мужчин), граждане возрастом от 25 до 34 лет (25%), жители Москвы, Санкт-Петербурга (28%) и городов-миллионников (23%).

Главными критериями выбора бытовой химии респонденты считают цену (61%), личный опыт приобретения товара (58%), его свойства и результат применения (43%), а также наличие скидок, акций и бонусов (42%).

Информацию о бытовой химии россияне чаще всего получают по дружеским рекомендациям (39%), каждый третий опрошенный изучает сведения о ней в магазине непосредственно перед покупкой (35%). При выборе также оказались востребованы сайты и мобильные приложения магазинов (33%), отзывы покупателей (21%), соцсети и мессенджеры (33%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5-7 сентября 2023 года. В нем приняли участие более 1,7 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.