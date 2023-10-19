Мэр Новосибирска получил представление прокуратуры из-за задержки реконструкции сквера

Ведомство также начало проверку в отношении подрядной организации

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Прокуратура внесла мэру Новосибирска Анатолию Локтю представление из-за задержки реконструкции Первомайского сквера в центре города. Он также получил предостережение из-за проекта планировки жилмассива, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

"Прокурор города Роман Сивак в присутствии мэра города, вицэ-мэра Анны Терешковой инспектировал реконструкцию Первомайского сквера. В связи с выявленными нарушениями сроков муниципальных контрактов прокурор внес мэру представление с требованием устранить нарушения, принять меры претензионного характера к подрядчику, активизировать работы по реконструкции сквера", - говорится в сообщении.

В отношении подрядчика, ведущего работы в сквере, начали проверку.

Мэр также получил предостережение о недопустимости нарушения градостроительного законодательства из-за одобренного муниципалитетом проекта жилмассива "Шевченковский" в Октябрьском районе. Прилегающие территории недостаточно обеспечены школами, детсадами и дошкольными учреждениями, однако жилые дома уже строятся.

"Предостережение объявлено в целях предотвращения возможных нарушений закона при выдаче разрешения на строительство", - уточнили в прокуратуре.