В школах Приамурья могут ввести допставки тьютора, дефектолога и логопеда для детей с ОВЗ

Принятие законопроекта позволит более эффективно распределять субвенцию школам в регионе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 октября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил ввести в школах дополнительные ставки тьютора, дефектолога и логопеда для детей с ограниченными возможностями развития и здоровья. Об этом сообщается на сайте регионального заксобрания.

"Сегодня, 19 октября, амурские парламентарии в ходе заседания комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики обсудили законопроект, позволяющий особенным детям получить более качественное образование. В школах Амурской области могут появиться тьюторы, логопеды и дефектологи. С такой инициативой вышел губернатор региона Василий Орлов", - говорится в сообщении.

Вносимые в закон Амурской области о дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем и дополнительном образовании изменения позволят ввести дополнительные ставки педагогических работников, которые будут заниматься по адаптивным образовательным программам. Дети с ОВЗ смогут получать индивидуальную помощь сразу в школе.

Кроме того, принятие законопроекта позволит более эффективно распределять субвенцию школам, где будут обучаться дети с ОВЗ.