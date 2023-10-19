Фальков заявил, что число грантов на студенческие стартапы вырастет до 5 тыс. в год

Министр науки и высшего образования России сообщил об увеличении числа выдаваемых грантов до 2030 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Число грантов, выдаваемых студенческим стартапам, возрастет с 2028 года до пяти тысяч в год. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

"До 30-го года мы увеличиваем, и с 28-го по 30-й будет пять тысяч", - рассказал Фальков.

Гранты по 1 млн рублей получают победители конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". В 2023 году грантов удостоились более 1 500 стартапов из более чем 6 000 заявленных. В 2022 году, когда начался проект, была выдана 1 тысяча грантов.

В 2024 году, как сообщал министр ранее, грант в 1 млн рублей получат 2 тысячи молодых предпринимателей.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным.