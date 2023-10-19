Почти 160 единиц оборудования для реабилитации поступило в больницы Подмосковья

С начала года такая техника поставлена в 26 больниц, в том числе в Красногорскую, Домодедовскую и Химкинскую

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Медицинское оборудование, в том числе реабилитационное, продолжает поступать в медорганизации Московской области. С начала года такая техника поставлена в 26 больниц, в том числе в Красногорскую, Домодедовскую и Химкинскую. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Аппараты закуплены благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

"Реабилитация - важный, заключительный этап лечения пациентов, перенесших различные заболевания: сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата, неврологические и другие. В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс. человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой. С начала года мы поставили в медорганизации 155 единиц реабилитационного оборудования на сумму почти 200 млн рублей", - сказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба.

Как уточнили в министерстве, в числе закупленной техники - роботизированный реабилитационный комплекс, тренажеры для пассивной разработки кистей рук, системы реабилитации нижних конечностей, системы для диагностики двигательной патологии и восстановительного лечения методом биологической обратной связью и другое оборудование. В частности, в Красногорскую больницу поступила реабилитационная система с беговым тренажером и автоматическим управлением стоимостью более 30 млн рублей.

"Роботизированный реабилитационный комплекс предназначен для восстановления навыков ходьбы, что особенно важно для пациентов с неврологическими нарушениями. С его помощью пациент может проводить роботизированные тренировки, а врач, благодаря специальным датчикам, отслеживать активность походки пациента, а также настраивать необходимую нагрузку. За счет того, что аппарат вынуждает пациента делать новый шаг, тренируется мышечная память", - цитирует пресс-служба директора Красногорской больницы Елену Морозову.

Реабилитация проводится бесплатно - по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний, заключили в Минздраве.