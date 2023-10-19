Миронов предложит ЛДПР вместе обратиться в КС по пенсиям работающих пенсионеров

Лидер "Справедливой России - За правду" напомнил, что справороссам в конце 2021 года не хватило одного голоса для направления запроса от Госдумы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратится к председателю ЛДПР Леониду Слуцкому с предложением поддержать предлагаемое справороссами обращение в Конституционный суд РФ (КС) по вопросу проверки соответствия основному закону отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Мы с радостью увидели, что фракция ЛДПР озаботилась проблемой индексации пенсий для работающих пенсионеров. Одна за другой идут инициативы. В этой связи я напомню, что какое-то время тому назад мы пытались подготовить обращение в Конституционный суд по невыполнению конституции, где четко говорится, что пенсии индексируются не реже одного раза в год и нигде не говорится, о каких пенсиях идет речь", - сказал он журналистам.

Миронов напомнил, что справороссам в конце 2021 года не хватило одного голоса (необходимо было набрать не менее 90 подписей депутатов) для направления запроса от Госдумы. "[Если] хотя бы фракция ЛДПР дала бы один голос - мы бы могли обратиться в Конституционный суд", - отметил политик.

"Я направлю в ближайшее время господину Слуцкому обращение. Если они так радеют - пускай подпишут обращение в Конституционный суд, пускай Конституционный суд принимает решение - есть ли нарушение конституции или нет", - заключил Миронов.

Правительство РФ приняло решение приостановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2016 году. Это было связано с ростом дефицита пенсионного фонда. С этого момента прибавку к пенсии работающие пенсионеры получают только 1 августа, когда происходит ее перерасчет на основании уплаченных работодателем взносов за минувший год. После увольнения с работы пенсионеры начинают получать полноценную страховую пенсию с учетом всех "пропущенных" индексаций. В начале марта этого года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков утверждал, что обсуждение вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам не снимается с повестки кабмина.