В Подмосковье фиксируют снижение аварийности на дорогах

Число раненых также ниже на 4% по сравнению с прошлым годом

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Аварийность на дорогах Московской области по итогам девяти месяцев текущего года снизилась на 3%, всего за указанный период в регионе зафиксировали почти 2,9 тыс. ДТП с пострадавшими и погибшими. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"По итогам девяти месяцев аварийность на дорогах Подмосковья снизилась на 3%. Число раненых также ниже на 4% по сравнению с прошлым годом, а число погибших выросло на 1%. Отмечу, что по итогам прошлого месяца все три показателя были в снижении. Самыми частыми ДТП с погибшими за этот период остались столкновения и наезды на стоящие транспортные средства", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

В пресс-службе уточнили, что за девять месяцев текущего года в Подмосковье зафиксировано 2 887 аварий с погибшими и пострадавшими.

В министерстве рассказали, что для повышения безопасности и предотвращения дорожных аварий в области проводится комплексная работа, в том числе анализ всех ДТП с погибшими и ранеными, обустройство дорог элементами безопасности в выявленных очагах и предочагах аварийности.