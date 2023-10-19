Новые поощрения появились для участников цифровых социальных проектов Москвы

Их можно получить за участие в проектах "Электронный дом", "Город идей", "Активный гражданин", "Город заданий" и "Помощник Москвы"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новые поощрения появились на сайте "Миллион призов" для участников ряда московских цифровых социальных проектов - "Город идей", "Активный гражданин", "Помощник Москвы" и других, сообщается на портале мэра столицы.

"На сайте "Миллион призов" появились новые поощрения - билеты в театры, музеи и другие учреждения культуры. Их можно получить за участие в проектах "Электронный дом", "Город идей", "Активный гражданин", "Город заданий" и "Помощник Москвы". <...> Всего на сайте "Миллион призов" можно получить более 190 разнообразных поощрений: приобрести сувениры с символикой электронных проектов, пополнить карту "Тройка", получить промокоды в магазины, билеты на культурные мероприятия и многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, например, среди поощрений теперь есть билеты на спектакли Театра на Таганке, "Современника", Московского академического театра сатиры, а также Центра драматургии и режиссуры. Всего доступны поощрения от 38 столичных театров.

"Любители музыки могут обменять накопленные баллы на мероприятия в Московском международном доме музыки. Среди поощрений также появились билеты в Музей Победы. Посетить можно его главное здание или филиал под открытым небом - музей "Главные оружейные реликвии армии", - говорится в публикации.

Кроме того, городские баллы можно направить на благотворительность: на сайте "Миллион призов" представлено более 70 фондов.