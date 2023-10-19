Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев стал лауреатом конкурса имени Стенина

Его серия снимков "Энергия побед" получила награду в спортивной номинации

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев стал лауреатом Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Его серия снимков "Энергия побед" получила награду в спортивной номинации, сообщили в пресс-службе конкурса.

"Среди серий лучшей названа "Энергия побед" Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине", - рассказали в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС Бобылев, серия снимков создавалась в непростых условиях. "Это была третья моя Олимпиада, при этом самая сложная. Большую часть снимков я делал в горном кластере, и это было очень тяжело в плане климата. Кроме того, присутствовали все ковидные ограничения", - отметил он. По словам Бобылева, особенное место в победившей серии занимают снимки росийских фигуристок. "Последние несколько лет я снимал практически все турниры по фигурному катанию, ожидания от Олимпиады были очень большие. События, которые там развернулись, были драматичными. Приходилось снимать не только спорт, но и историю шире", - добавил он.

Лучшей одиночной работой в этой номинации стал снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова, запечатлевший игровой момент с защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва Егором Носковым в матче против сверстников из московского "Торпедо". Она также была отмечена специальным призом Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV.

Гран-при конкурса в 2023 году получила черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево". Это репортаж о событиях в Донецке и Мариуполе, который был снят менее чем через месяц после начала специальной военной операции (СВО).

"Эти дни, наверное, самые тяжелые в моей жизни, потому что я увидел людей, которые все это переживали в городах Донецке и Мариуполе. Моей целью было показать это место как одно, собирательный образ города, мирные дни которого закончены. Быт и судьба его жителей поменяли свои ценности, многие потеряли дома и даже близких. Многие лишились всего, кроме надежды", - привели слова Орлова в пресс-службе конкурса.

Награды в других номинациях

В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала фотография Аймана Якуба из Бахрейна "Огненный шар" о ракетном ударе со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Среди серий в этой номинации жюри приняло решение первое место не присуждать.

В категории "Моя планета" первые места у черно-белого снимка "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков на северном побережье Индии и фотоистории испанского фотографа-документалиста Адра Паллона "Демотаназия" (Демографическая эвтаназия) об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия.

Лучшими в номинации "Портрет. Герой нашего времени" стали черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" новосибирского журналиста Владислава Некрасова и серия "Лилу - аутизм изнутри" французского репортера Люси Одиен Дарас о брате, который страдает от расстройства аутистического спектра.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина - ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин трагически погиб 6 августа 2014 года на Украине, освещая вооруженный конфликт на востоке страны.