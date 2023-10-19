В Москве в Музее космонавтики покажут выставку о космической микробиологии

Посетители узнают о научном вкладе в обеспечение и поддержание здоровья космонавтов во время длительных космических полетов и пребывания в замкнутом пространстве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Выставка о космической микробиологии по случаю 60-летию Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) откроется 2 ноября в Музее космонавтики в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В Музее космонавтики 2 ноября откроется выставка о космической микробиологии, приуроченная к 60-летию создания Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Посетители узнают об истории создания ИМБП, о его первых директорах, о научном вкладе в обеспечение и поддержание здоровья космонавтов во время длительных космических полетов и пребывания в замкнутом пространстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой выставки станет космическая микробиология, которая изучает особенности жизни микроорганизмов в космосе, особенно микрофлору человека и среду обитания на космическом корабле и космической станции. На выставке представят уникальные образцы научной аппаратуры для проведения космических экспериментов над микроорганизмами, которые, например, могут утилизировать биологический мусор на станции, превращая его в воду и вырабатывать электричество.

Музей космонавтики в Москве - один из крупнейших научно-технических музеев России. Он входит в тройку самых посещаемых музеев Департамента культуры Москвы. Его экспозиция состоит из восьми выставочных залов. Коллекция музея насчитывает более 100 тыс. единиц хранения, среди которых образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, предметы филателии, нумизматики, декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики.