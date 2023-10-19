Детские технопарки Москвы проведут мастер-классы для школьников 21-29 октября

Принять участие в мероприятиях могут ребята старше шести лет

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московские детские технопарки с 21 по 29 октября проведут для столичных школьников лекции и мастер-классы по различным цифровым и творческим направлениям. Об этом сообщается на сайте мэра города.

"Московские школьники смогут посетить новые бесплатные мастер-классы и лекции в рамках проекта "Технознайка". Они пройдут с 21 по 29 октября на площадках столичных детских технопарков и резидентов экосистемы дополнительного образования детей. Принять участие в мероприятиях могут ребята старше шести лет. Для участия необходимо зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность каждого мастер-класса составит от 45 минут до двух часов. Их основное направление - знакомство с профессиями. Например, в технопарке "На Зорге" школьников ждут занятия по живописи и рисунку, архитектуре, дизайну одежды и созданию анимированной графики, в "Менделеев центре" ребята смогут провести химические эксперименты, центр робототехники "Код робота" расскажет про основы пайки и программирования, а в "Косыгин парке" пройдут мастер-классы на тему "Автоматизация вокруг нас" и "Цифровая анимация". Всего в столице действует 21 детский технопарк.

"Проект "Технознайка" появился в Москве в мае этого года. Он помогает детям познакомиться со столичной экосистемой ранней профориентации. За три предыдущих курса в нем приняли участие около 5,4 тыс. школьников. В октябре маленькие москвичи смогут посетить около 80 мастер-классов в разных районах города. Перечень занятий будет расширяться по мере присоединения новых площадок, поэтому у каждого юного жителя столицы будет возможность выбрать наиболее интересную и удобную по расположению активность", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, который курирует проект, Кристины Костромы.