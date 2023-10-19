Для участников "Московского долголетия" подготовили занятия на осенне-зимний сезон

В рамках проекта открыто свыше 200 групп по истории страны, искусств, кинематографа и краеведению

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новые занятия по разным направлениям, в том числе ландшафтному дизайну, психологии и иностранным языкам, подготовлены для участников проекта "Московское долголетие" на осенне-зимний период. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Подготовили большое количество занятий для участников "Московского долголетия" на осень - зиму. Вновь открыли группы по психологии, ландшафтному дизайну, ИТ, истории, философии, иностранным языкам и другим дисциплинам на базе 24 вузов, среди которых МГУ им. М. В. Ломоносова, ВШЭ, РГХПУ им. С. Г. Строганова, Московский Политех", - написал он.

Собянин уточнил, что в рамках проекта расширена программа для тех, кто интересуется историей: открыто свыше 200 групп по истории страны, искусств, кинематографа и краеведению. Для любителей спорта подготовлены 50 различных активностей: от гимнастики до футбола. Кроме того, в столичных парках зимой стартуют занятия по катанию на коньках и лыжах.