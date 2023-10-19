В Пекине прошел форум сотрудничества СМИ на новом "Шелковом пути"

Премию "Шелкового пути" получила фотограф из Калуги Светлана Тарасова

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Форум "Один пояс - один путь. Сотрудничество СМИ - 2023" состоялся в Пекине. Его организовала газета "Жэньминь жибао". В мероприятии приняли участие более 130 руководителей, журналистов СМИ из 75 стран "Пояса и пути".

"Укреплять взаимопонимание, проявлять терпимость, стремиться к единству и сотрудничеству, продвигать дух "Шелкового пути" призвал коллег из разных стран член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), заведующий отделом пропаганды ЦК КПК Ли Шулэй.

Участники дискуссии высказались за широкое использование новых информационных технологий при повышении качества контента, против фейков и искажения новостей.

На форуме премию "Шелкового пути" получила российский фотограф из Калуги Светлана Тарасова.