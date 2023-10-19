Путин заявил о планах кратно увеличить число спортивных соревнований в России

Президент назвал спорт безусловным приоритетом для российских властей

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Число спортивных соревнований разного уровня с высоким призовым фондом в России будет кратно увеличиваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме "Россия - спортивная держава".

"В наших планах - кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов. [Соревнований] общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом", - анонсировал он.

По оценке президента, у России есть все возможности для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд. Он напомнил, что у страны был успешный опыт проведения крупных соревнований, имеются современные, оснащенные по всем мировым стандартам спорткомплексы и стадионы.

"Безусловный государственный приоритет"

Путин заявил, что спорт является для российских властей безусловным приоритетом. "Спорт для нас - безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития", - сказал он. Путин заверил, что РФ продолжит следовать хорошим, славным традициям отечественного спортивного образования. "И в спорте высших достижений будем продолжать работать", - добавил он.

РФ поддерживает и будет поддерживать своих спортсменов, вынужденных пропускать международные старты из-за ограничения их прав, сообщил Путин.

"По линии правительства и Олимпийского комитета России с участием наших меценатов поддерживаем тех, кто из-за ограничений прав и свобод спортсменов вынужден пропускать какие-то международные старты", - сказал он.