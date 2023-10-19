В институте Склифосовского провели первую в России повторную пересадку легких

По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, пациент уже готов к реабилитации

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты института им. Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких. Пациент уже готов начать реабилитацию, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Врачи НИИ им. Н. В. Склифосовского первыми в России провели успешную повторную пересадку легких. Пациент несколько лет назад уже перенес трансплантацию, но со временем пересаженный орган перестал нормально функционировать, и последние месяцы перед повторной операцией мужчина провел в реанимации на аппарате ЭКМО. На этом аппарате почти без движения мужчина провел более 100 дней - это беспрецедентный случай, как для российской, так и для мировой медицины", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она отметила, что реабилитировать и подготовить пациента к трансплантации спустя 100 дней, проведенных им практически без движения на реанимационной койке, - сложная задача, справиться с которой позволил многолетний опыт реанимационной службы Института имени Склифосовского. "Врачам удалось преодолеть все сложности, из-за которых раньше никому в стране не удавалось пересадить легкие повторно, и сейчас мужчина уже готов начать реабилитацию", - подчеркнула заммэра.

Сложная операция

"Мужчина уже 11 лет страдает гистиоцитозом - это заболевание, при котором в легких образуются воздушные кисты, и орган постепенно перестает функционировать. В итоге это приводит к тяжелой дыхательной недостаточности, когда пациенты не могут жить без кислородного концентратора. В 2013 году пациент впервые почувствовал одышку, постепенно начал наблюдение и обследование, но к 2018 году все альтернативные методы лечения оказались исчерпанными, и он попал в лист ожидания на пересадку легких в институте Склифосовского", - уточнили в пресс-службе соцкомплекса.

Там добавили, что в 2019 году трансплантологи НИИ Склифосовского в первый раз выполнили пациенту успешную трансплантацию легких, и сначала он смог вернуться к нормальной жизни. Но в конце 2022 года мужчина снова почувствовал одышку. Медикаментозное лечение не помогало, и через полгода пациент был госпитализирован в институт Склифосовского. Здесь он проходил лечение в реанимации. Из-за прогрессирования болезни его перевели на аппарат ЭКМО, который полностью взял на себя функцию его легких.

"В августе 2023 года врачи института получили подходящий донорский орган и решились на повторную трансплантацию. Операция потребовала длительной подготовки, было проведено несколько консилиумов под руководством президента НИИ Склифосовского, главного внештатного трансплантолога департамента здравоохранения (ДЗМ) Москвы - Могели Хубутии. Консилиумом было принято решение о готовности пациента к проведению повторной пересадки. Сложность ее заключается в том, что после первой операции между сердцем и легкими формируются спайки и рубцы, сквозь которые технически очень сложно пробираться. Попытки рассечь спайки часто приводят к кровотечению во время и после операции, которое и является причиной неблагоприятного исхода", - пояснили в соцкомплексе.

Операцию проводила бригада хирургов под руководством Евгения Тарабрина, главного научного сотрудника отделения торакальной хирургии НИИ Склифосовского и главного торакального хирурга ДЗМ. Вмешательство продлилось девять часов и закончилось успешной пересадкой легких. Через несколько дней мужчину окончательно отключили от аппарата ЭКМО, а через две недели он смог дышать самостоятельно, без помощи ИВЛ. "Ему предстоит длительная реабилитация, но успех, достигнутый врачами Института Склифосовского, спас ему жизнь и продлил ее на годы вперед", - резюмировали в пресс-службе.

Пересадки легких осуществляются в Институте Склифосовского с 2011 года. За это время удалось провести более 80 операций. В 2023 году в России специалистам НИИ Склифосовского удалось выполнить несколько успешных трансплантаций, среди которых и уникальная повторная пересадка, заключили в мэрии.