19 октября, 10:12

WhatsApp разрешил использование двух аккаунтов

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Для подключения еще одного аккаунта понадобится второй номер телефона

ВАШИНГТОН, 19 октября. Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) сделал возможным использование двух аккаунтов одновременно. Об этом говорится в блоге мессенджера.

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"Больше не нужно выполнять выход при каждой смене учетной записи, носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта", - говорится в сообщении.

Для подключения второго аккаунта понадобится второй номер телефона и сим-карта или телефон, который поддерживает несколько сим-карт или eSim (виртуальные сим-карты). 

© Информационное агентство ТАСС
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