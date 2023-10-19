WhatsApp разрешил использование двух аккаунтов

Для подключения еще одного аккаунта понадобится второй номер телефона

ВАШИНГТОН, 19 октября. Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) сделал возможным использование двух аккаунтов одновременно. Об этом говорится в блоге мессенджера.

"Больше не нужно выполнять выход при каждой смене учетной записи, носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта", - говорится в сообщении.

Для подключения второго аккаунта понадобится второй номер телефона и сим-карта или телефон, который поддерживает несколько сим-карт или eSim (виртуальные сим-карты).