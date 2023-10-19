Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в пяти регионах

Среди них - Центр спортивной борьбы в Ульяновске, Центр гимнастики в Тобольске, спортивно-оздоровительный комплекс в Брянске, спортивный комплекс с плавательным бассейном в городе Балабаново, универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в Магадане

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи из Перми принял участие в церемонии открытия новых спортивных комплексов и других объектов в регионах. Мероприятие проходит на полях форума "Россия - спортивная держава".

Среди них - Центр спортивной борьбы в Ульяновске, Центр гимнастики в Тобольске, спортивно-оздоровительный комплекс в Брянске, спортивный комплекс с плавательным бассейном в городе Балабаново (Калужская область), универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в Магадане.

"Открылись замечательные спортивные объекты. Хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску, - строителям, инженерам, нашим коммерческим компаниям, которые принимали в этом деятельное участие. Конечно, руководителям регионов, муниципалитетов", - сказал Путин, выслушав доклады об открытии спорткомплексов.

Президент обратил внимание, что люди давно их ждали. Он заметил, что в России немало спортобъектов, а каждый год открываются новые. "Но пока недостаточно для всех страны в целом, для того, чтобы мы вышли на тот уровень, который мы заявили как необходимую планку для развития физической культуры и спорта", - констатировал он.

Путин напомнил, что, согласно поставленным целям, 70% российских граждан должны заниматься физкультурой и спортом по всей стране, причем разных возрастов, разных групп по здоровью. "И то, что у нас и малыши, и взрослые люди будут получать возможность заниматься физкультурой и спортом теперь в новых объектах в пяти разных регионах РФ, - это очень хороший шаг вперед. Еще раз всех поздравляю с этим и желаю всего самого доброго", - подытожил глава государства.

Кроме того, Путин ознакомился с презентацией ряда спортивных состязаний, в том числе "Игр будущего". Президент России прилетел в Пермь после двухдневного визита в Китай. Далее сегодня Путин проведет здесь заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.