В Финляндии запретили три сделки с недвижимостью россиян

Минобороны страны отметило, что приобретение объектов может препятствовать организации национальной обороны и защите территориальной целостности

СТОКГОЛЬМ, 19 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Финляндии запретило три сделки на приобретение недвижимости гражданам России и связанной с РФ компании. Об этом сообщается на официальном сайте финского правительства.

"Отрицательные решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китеэ. Решения подписал министр обороны Антти Хяккянен. Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахти, то одна была совершена частными лицами, другая - компанией, а сделка в Китеэ была совершена частным лицом. Как частные лица, так и фактические бенефициары компании являются гражданами России", - говорится в заявлении.

Минобороны Финляндии аргументирует это решение тем, что приобретение недвижимости может препятствовать организации национальной обороны и защите территориальной целостности.