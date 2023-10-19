В Прикамье в 2023 году намерены ввести почти 50 медицинских объектов

В частности, в регионе планируют открыть 36 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. В Пермском крае в 2023 году планируют ввести почти 50 медицинских объектов. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Пермь.

"В этом году беспрецедентное количество медицинских объектов будет введено в строй. Плюс активно развивается модернизация информационных систем, внедряются клинические рекомендации. Еще один проект, который в этом году мы активно развиваем, - это медицинское образование. В Пермском крае большое внимание уделяется у нас двум крупным учреждениям - это Пермская фармакадемия, сегодня там большие важные изменения происходят в подготовке персонала, плюс Медицинский университет имени Вагнера, который также наращивает свой потенциал. На мой взгляд, движение идет очень активно, такого в предыдущие годы здесь никогда не было, мы оцениваем движение позитивно", - сказал Мурашко.

По словам министра, в Прикамье в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 13 крупных объектов здравоохранения и 36 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. В частности, в Перми по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина ведется строительство новой краевой инфекционной больницы, которое должно завершиться до конца этого года. Также в процессе строительства находятся новая психиатрическая больница и несколько хирургических корпусов центральных районных больниц.

"Край опережающими темпами развития в этом году уже законтрактовал и начал возводить фельдшерско-акушерские пункты в счет 2024 года. 25 таких объектов сейчас в реализации. Надеемся, что также к январю 2024 года они будут введены в эксплуатацию", - отметил министр.