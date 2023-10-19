В Хабаровском крае в лагере открыли смену для трудных подростков "Сила России"

В центр приехали более 100 детей

ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова открыла смену "Сила России" в детском центре "Созвездие" в Хабаровском крае, передает ТАСС.

В центр приехали более 100 подростков из разных регионов - Приморья, Еврейской автономии, Хакасии, Сахалинской и Томской областей, с Чукотки, Камчатки, Красноярского края. Есть и дети из Хабаровского края. Это третья смена "Сила России", первая прошла в Чеченской Республике, вторая началась в Челябинской области.

"Нужно провести в этом году девять смен в общей сложности, это будет 1 тыс. подростков со всей страны. Все мальчики 12-14 лет. Это спорт, это разные виды единоборств. В качестве наставников, инструкторов выступают ребята из военно-патриотических клубов", - сказала Белова журналистам.

Она уточнила, что во время смены запланированы интересные культурно-массовые мероприятия, подростков познакомят с культурой, с историей страны. Отдельным блоком, по словам уполномоченного, будет идти работа с психологами, во время которой ребята проработают свое внутреннее состояние. Для подростков составляются планы на будущее, определяются возможности их личностного развития, у каждого по итогу смены появится индивидуальная программа на жизнь. В регионах за ними будут закреплены инструкторы, которые будут помогать им в дальнейшем.

"В финале должна появиться такая методичка по организации проведения лагерей с непростыми подростками, реабилитационных лагерей. И она ляжет в основу программ в регионах для подобных смен", - сказала Львова-Белова.

Проект "Сила России" для подростков, состоящих в конфликте с законом, реализуется в рамках стратегической программы уполномоченного "Подростки России". Цикл смен проходит при участии Федерального центра развития программ социализации подростков, Минпросвещения России, "Движения первых" и Росдетцентра.