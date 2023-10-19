АСИ предложило включить в проект о реабилитации инвалидов общественный контроль

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева заявила, что внести корректировки в регламентацию порядка разработки индивидуальной программы реабилитации

УФА, 19 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает включить в законопроект о комплексной реабилитации людей с инвалидностью регламент контроля за результатами этой работы, в том числе общественный контроль. Об этом заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в июне. Основные изменения вносятся в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ".

"Разработан и принят в первом чтении федеральный закон, который предусматривает совершенствование процедуры комплексной реабилитации, составление индивидуальной программы реабилитации. Считаем важным ко второму чтению <…> включить регламентацию контроля за результатами комплексной реабилитации, в том числе общественного контроля", - сказала Чупшева в ходе пленарного заседания форума "Ломая барьеры".

Также, по ее словам, следует внести корректировки в регламентацию порядка разработки индивидуальной программы реабилитации. С учетом действующего регулирования и сложившейся практики следует сохранить возможность участия в разработке разных специалистов, а не только реабилитационных организаций, считает гендиректор АСИ.

"В концепции [комплексной реабилитации] у нас было отражено создание такого института, как Институт реабилитационного менеджера - куратора, который координирует межведомственное взаимодействие, координирует услуги и помогает обеспечить комплексный подход к реабилитации. Хотелось бы увидеть во втором чтении в законопроекте порядок работы реабилитационного менеджера", - добавила Чупшева.

О законопроекте

Статью 9 закона "О социальной защите инвалидов в РФ" предлагается изложить в новой редакции, которая объясняет понятие "реабилитация и абилитация инвалидов", а также содержание комплексной реабилитации и абилитации. Так, комплексная реабилитация и абилитация инвалидов включает в себя медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическую помощь, профессиональную, социокультурную и физическую реабилитацию и абилитацию.

Проект включает положение о ранней помощи детям и их семьям. Под ней подразумевается "комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям от рождения до трех лет", имеющим "ограничения жизнедеятельности либо ограниченные возможности здоровья", которые могут привести к инвалидности. При этом помощь должна оказываться детям независимо от наличия у них инвалидности.