Почти 13 тыс. человек присоединись к "Зооволонтерам Москвы"

Помочь бездомным животным можно как кормом, лекарствами и пожертвованиями, так и приехав в приют и погуляв с ними

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Почти 13 тыс. человек стали участниками направления "Зооволонтеры Москвы", которое появилось в прошлом году на базе ресурсного центра "Мосволонтер". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Забрать собаку или кошку из приюта и даже спасти с улицы - лучшее, что можно сделать для бездомных животных. Но не всегда люди готовы на такой шаг, или им его не позволяют сделать обстоятельства. Однако можно помочь, не выходя за рамки личного бюджета и не меняя привычный образ жизни, например, став зооволонтером. В прошлом году ресурсный центр "Мосволонтер" открыл направление "Зооволонтеры Москвы", и сегодня к нему присоединились более 12,8 тыс. неравнодушных людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помочь бездомным животным можно как кормом, лекарствами и пожертвованиями, так и приехав в приют и погуляв с ними. Этим, например, занимаются волонтеры проекта "Погуляй собаку". "Проект активно сотрудничает с "Мосволонтером", на сайте которого можно найти информацию о мероприятиях "Погуляй собаку" и зарегистрироваться на них. Кроме того, ресурсный центр засчитывает волонтерские часы за участие в этих событиях. До конца года "Мосволонтер" и "Погуляй собаку" планируют 27 совместных выездов в приюты", - значится в публикации.

Еще одно движение - добровольческий отряд учеников в школе № 1210, который в основном помогает приютам для бездомных кошек и собак. Вступить в него могут подростки старше 14 лет. Отряд также является партнером "Мосволонтера", у участников есть личные волонтерские книжки. При этом школьники, которые наберут более 100 волонтерских часов, смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в столичные вузы.

"Поддержать бездомных животных можно и не выходя из дома - с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Здесь представлены проверенные фонды, которые заботятся о кошках и собаках. Чтобы сделать пожертвование, нужно выбрать на странице сервиса одну или несколько благотворительных организаций и указать сумму перевода. А функция "Помочь всем" позволяет поддержать сразу все программы одной категории", - добавляется в сообщении.