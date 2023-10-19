Россия впервые возглавила совет Международной организации гражданской обороны

Председательство РФ продлится до 2025 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия впервые избрана председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), сообщила пресс-служба российского МЧС.

"Россия впервые стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны. Такое решение принято на 56-м заседании исполнительного совета МОГО, которое состоялось в столице Киргизии", - сказали в МЧС.

"Председатель исполнительного совета - одна из важных и очень ответственных должностей в структуре Международной организации гражданской обороны. В своей работе мы будем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения и доверия, действуя в интересах всех стран - членов МОГО. Это особенно важно именно сейчас, когда на наших глазах мир сталкивается с масштабными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, гуманитарными катастрофами", - цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.

Россия выдвинула свою кандидатуру в феврале этого года. Ее председательство продлится до 2025 года. Куренков уверен, что за время председательства удастся объединить усилия "во благо развития национальных служб гражданской обороны и обеспечения безопасности населения" входящих в организацию государств.

МОГО была основана в 1932 году, ее штаб-квартира находится в Женеве. В организацию входят 56 государств. С 2014 по 2018 год генеральным секретарем МОГО был российский спасатель Владимир Кувшинов.