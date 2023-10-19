Москалькова: нужно активизировать правозащитную помощь людям на Ближнем Востоке

Уполномоченный по правам человека в РФ призвала международные правозащитные организации активизировать работу по помощи людям

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала грубейшим нарушением прав человека факты гибели мирных граждан в ходе эскалация на Ближнем Востоке, омбудсмен призвала международные правозащитные организации активизировать работу по помощи людям.

"Ни при каких условиях не должны страдать мирные жители, дети и женщины. Гибель детей как на территории Израиля, так и на территории Палестины является грубейшим, массовым, крупномасштабным нарушением прав человека", - сказала Москалькова.

"Сегодня очень важно, чтобы международные органы - Международный комитет Красного Креста, верховный комиссар по правам беженцев [ООН] - максимально активизировались. И мы, омбудсмены, вчера на восьмой международной конференции [по проблемам защиты прав человека] говорили о готовности включиться в работу по оказанию гуманитарной помощи людям", - сказала омбудсмен.