На Каширском шоссе в Москве заменили более 185 тыс. кв. м асфальта

Работы проводились преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на одной из ключевых магистралей юга столицы - Каширском шоссе. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2018 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. В общей сложности заменили более 185 тыс. кв. м асфальта на участке от Борисовского проезда до МКАД", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба КГХ.

Отмечается, что работы проводились преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. На отремонтированный участок нанесли дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.

Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменили свыше 23 млн кв. м асфальта.