В Тюменской области ввели штрафы за нарушения при выгуле собак

Взыскания, в частности, последуют, если владелец не пресек проявление агрессии со стороны домашнего животного в адрес окружающих

ТЮМЕНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Административный штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей за нарушение требований к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу, ввели в Тюменской области. Соответствующий закон приняли депутаты на 22-м заседании областной думы седьмого созыва, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Законопроектом предлагается новая редакция статьи 2.3 кодекса Тюменской области об административной ответственности, которая устанавливает административную ответственность за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу, установленных постановлением правительства Тюменской области от 27.01.2023 № 22-п. Размеры административных штрафов на граждан варьируются в зависимости от состава административного правонарушения от 1 до 5 тыс. рублей. Депутаты Тюменской областной думы единогласно поддержали инициативу прокурора Тюменской области", - говорится в сообщении.

К нарушениям дополнительных требований к содержанию домашних животных относятся непресечение проявления агрессии со стороны домашних животных в адрес окружающих, допущение самовыгула животного, выгул собак более 40 см детьми до 14 лет самостоятельно, выгул одним лицом более двух собак высотой от 40 см, выгул собак в состоянии алкогольного опьянения, а также неисполнение обязанностей по следованию с собакой до специального места для выгула домашних животных на поводке, а с собаками высотой более 40 см - на поводке и в наморднике.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что за первую половину 2023 года органами прокуратуры области предъявлено 58 исковых заявлений. Из них 22 иска о взыскании с собственников собак морального и материального вреда, 13 исковых заявлений связаны с причинением вреда здоровью несовершеннолетним.