Музей Москвы проведет занятия по краеведению для педагогов

Участники изучат историю средневековой Москвы, познакомятся с архитектурными особенностями столицы, изучат источниковедение на основе летописей и узнают, как создавать квизы для работы с детьми

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Музей Москвы проведет для столичных педагогов занятия по краеведению с лекциями и интерактивными практикумами, сообщила пресс-служба городского департамента образования и науки.

"Музей Москвы стал новым партнером Клуба полезного досуга Корпоративного университета московского образования. До конца года столичные педагоги посетят шесть мероприятий краеведческой тематики, которые проведут научные сотрудники и эксперты Музея Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что занятия пройдут в формате лекций, мастер-классов и интерактивных практикумов по краеведению. Педагоги изучат историю средневековой Москвы, познакомятся с базовыми приемами археологии и архитектурными особенностями столицы, изучат источниковедение на основе летописей и узнают, как создавать квизы для работы с детьми на уроках истории. Мероприятия пройдут на площадке Музея Москвы, Музея археологии Москвы и Центра Гиляровского.

Клуб полезного досуга - просветительская программа для учителей московских школ, организованная в Год педагога и наставника Корпоративным университетом московского образования департамента образования и науки, добавляется в сообщении.