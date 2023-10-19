Посол Бразилии сообщил, что страна видит перспективы в развитии с РФ науки и технологий

Бразилия проводит мероприятия, направленные на сближение университетов с российскими вузами, сказал Родриго Де Лима Баэна Соарес

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 19 октября. /ТАСС/. Бразилия видит особые перспективы в совместном развитии науки, технологий и медицины государств, сообщил журналистам посол Бразилии в России Родриго Де Лима Баэна Соарес в рамках форума Digital Innopolis Days.

"В течение нескольких лет посольство осуществляет ряд мероприятий, которые направлены на сближение бразильских университетов с российскими университетами. Огромные перспективы мы видим в развитии области науки и технологий, а также медицины. <…> Что касается науки и технологий, мы стараемся сотрудничать с технологическими парками. В Бразилии также есть огромное число технопарков" - сказал посол, отметив, что в рамках форума в Татарстане в том числе обсуждалось возможное сотрудничество с университетом "Иннополис".

В свою очередь заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов сообщил, что в настоящий момент университет "Иннополис" ведет работу с бразильскими партнерами. "Реализует проект по международному обмену студентов с Бразильским университетом. [Это] крупнейший университет Бразилии, является не только университетом, но и крупнейшим исследовательским центром. Мы обсуждаем взаимодействие в нескольких важных направлениях. Первое - это взаимное признание дипломов и дисциплин, которые преподаются, для того чтобы обеспечить более плотное взаимодействие в исследовательских и прикладных проектах", - сказал Шайхутдинов, уточнив, что это может произойти в 2025 году.

Кроме того, по его словам, стороны работают над совместными исследованиями и публикациями по широкому кругу тем, а также над возможным обменом профессорско-преподавательского состава.