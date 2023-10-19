Патриарх Кирилл: градус ненависти в современном мире превзошел период Карибского кризиса

Предстоятель РПЦ отметил, что то "очень опасное состояние", в котором оказался современный мир, стало результатом "целенаправленной информационной войны с использованием СМИ как оружия"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Градус ненависти в современном мире стал еще выше, чем в начале 1960-х годов, когда страны оказались на пороге ядерной войны. И в этой ситуации особая ответственность ложится на представителей СМИ, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В свое время мне довелось быть свидетелем подобных событий: мир был поставлен на грань полного уничтожения, прежде чем человечество пришло к пониманию, что ядерное оружие нужно ограничить. <…> Сейчас мы пока еще не видим приведенных в состояние повышенной боеготовности ядерных ракет, способных уничтожить население Земли. Но градус ненависти и недоверия, пожалуй, стал большим, чем даже в то время", - сказал патриарх в ходе общения с участниками X международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово".

Он отметил, что то "очень опасное состояние", в котором оказался современный мир, стало результатом "целенаправленной информационной войны с использованием СМИ как оружия". На представителей СМИ, в том числе православных, тоже возлагается "глобальная ответственность за мир, за безопасность, за установление добрых отношений между странами и народами", добавил патриарх.

16 октября 1962 года началось напряженное военное и политическое противостояние между СССР и США, получившее впоследствии название Карибский кризис. Это был один из самых острых международных кризисов периода холодной войны, когда две сверхдержавы были близки к войне с применением ядерного оружия. Кризис возник после размещения на Кубе советских баллистических ракет средней дальности и группировки войск как ответной меры на развертывание американских ракет в Турции, а также на угрозы вторжения американских войск на Кубу.

В результате переговоров СССР обязался вывести с территории Кубы все вооружение, кроме обычного. США гарантировали невмешательство во внутренние дела Кубы и соблюдение ее территориальной неприкосновенности. Эту часть соглашения было решено предать гласности. По вопросу об американских ракетах в Турции была достигнута секретная договоренность о том, что они будут выведены оттуда в ближайшие четыре-пять месяцев после формального согласования этого вопроса с турецкой стороной и НАТО.