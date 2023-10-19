Университет "Иннополис" открыл киберфизическую лабораторию "Иннокиберполигон"

В лаборатории установлены виртуальные учебные стенды с курсами и тренажерами по анализу безопасности кода, защите от атак на корпоративную инфраструктуру и расследованию киберпреступлений

ИННОПОЛИС (Татарстан), 19 октября. /ТАСС/. Университет "Иннополис" открыл лабораторию "Иннокиберполигон" для обучения специалистов по информационной безопасности. Открытие прошло в рамках форума Digital Innopolis Days. Платформу запустили на форуме DID-2023 заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, руководитель ФГАНУ "Социоцентр" Андрей Келлер и глава Передовой инженерной школы университета "Иннополис" Искандер Бариев.

"Киберфизическая лаборатория создана на базе Передовой инженерной школы российского ИТ-вуза в партнерстве с 16 профильными компаниями для обучения и тестирования приложений, поиска ошибок и уязвимостей в исходном коде, выявления компьютерных атак, расследования инцидентов и построения эшелонированной защиты", - сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что "Иннокиберполигон" - современная лаборатория для киберучений и подготовки специалистов в сфере информационной безопасности с профессиональными ПК и серверным оборудованием, позволяющим эмулировать сложные системы, например банки и государственные учреждения. В лаборатории установлены виртуальные учебные стенды с курсами и тренажерами по анализу безопасности кода, защите от атак на корпоративную инфраструктуру и расследованию киберпреступлений.

"Партнерами "Иннокиберполигона" стали 16 ведущих российских разработчиков, среди которых Kaspersky, Positive Technologies, Security Vision, "Код безопасности" и SearchInform. Компании предоставили более 50 специализированных программных средств защиты от актуальных киберугроз", - говорится в сообщении. С помощью этих продуктов студенты освоят тактики тестирования на проникновение, защиту от компьютерных атак, научатся тестировать средства защиты на цифровых двойниках банков, подстанций и других инфраструктурных объектах виртуального города Неонополис. Сервис разработали специалисты Центра информационной безопасности университета "Иннополис" в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы".

Первый проректор - заместитель директора руководитель Передовой инженерной школы университета "Иннополис" Искандер Бариев отметил, что запущено первое из трех образовательных пространств, запланированных в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы". "Мы планируем усиливать "Иннокиберполигон", решая задачи заказчиков, и подключать к проекту еще больше вендоров и партнеров", - цитирует его пресс-служба.

Обучаться в новой лаборатории смогут студенты университета "Иннополис" и партнерских вузов, инженеры по информационной безопасности в рамках проектов Передовой инженерной школы ИТ-вуза, а также обучающиеся по федеральным программам, таким как "Содействие занятости".