Ученые нашли замедление психологического развития у 65% российской молодежи

Большинство участников опроса в возрасте 24-26 лет отнесли себя к категории "становящихся взрослых": это говорит о достаточно высоком уровне жизни, при котором они дольше могут оставаться "детьми", сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ

ТАСС, 19 октября. Исследователи выяснили, что больше половины молодых россиян и россиянок в возрасте от 24 до 26 лет относятся к категории "становящихся взрослых", занимающей промежуточное положение между подростками и взрослыми. Эта тенденция отражает замедление психологического развития и рост продолжительности жизни, сообщила в четверг пресс-служба НИУ ВШЭ. Работа опубликована в журнале Emerging Adulthood.

"Ученые опросили 2 177 молодых россиян в возрасте 24-26 лет. В целом, более 65% респондентов ответили положительно на вопросы, связанные со становящейся взрослостью. Кроме того, между ответами на каждый из пунктов есть значимая корреляция. Это свидетельствует о том, что большинство респондентов идентифицируют себя с данным жизненным этапом", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришли ученые НИУ ВШЭ Оксана Михайлова и Елизавета Сивак при анализе данных, которые были собраны при проведении десятой волны опроса "Траектории в образовании и профессии" (ТрОП) осенью 2021 года. В него, как отметила Михайлова, были впервые включены некоторые вопросы из международного опросника IDEA, нацеленного на оценку феномена становящейся взрослости.

Так психологи называют особый период в жизни молодых людей в развитых странах, когда они откладывают переход к традиционному образу взрослого примерно до 30 лет и весь третий десяток жизни проводят где-то между подростковым и взрослым самосознанием. Существование этого феномена ученые связывают с замедлением психологического развития и с ростом продолжительности жизни. Авторы работы решили выяснить, наблюдаются ли похожие изменения психики у молодых людей в России.

Замедленное взросление российской молодежи

"Есть основания считать, что теория становящейся взрослости применима в России. Все больше молодых людей идет учиться в высшие учебные заведения. Кроме того, возраст заключения брака и рождения детей становится все более поздним. Это приводит к тому, что многие молодые люди откладывают переход к традиционным взрослым ролям", - пояснила Михайлова, чьи слова приводит пресс-служба НИУ ВШЭ.

Анализ ответов участников опроса ТрОП показал, что подобное промежуточное состояние между подростковой и взрослой жизнью характерно для 65% опрошенных российских молодых людей и девушек, что в особенности касается молодежи с высоким социальным положением и уровнем дохода, без детей и материальных проблем в повседневной жизни.

"Чем ты образованнее и богаче, тем дольше у тебя есть возможность не взрослеть. Соответственно, людям с менее привилегированным социальным положением удается побыть в периоде становящейся взрослости более короткое время, их раньше настигает ответственность за благополучие семьи", - пояснила Михайлова.

Как отмечают исследователи, в сравнении с другими странами картина в России схожа с той, что наблюдается в США, Японии, Греции, Гане, Филиппинах и Польше. Понимание этого, по мнению ученых, позволит профильным ведомствам и российским работодателям лучше прогнозировать ситуацию на рынке образования и труда, а также разрабатывать меры и программы, отвечающие запросам и соответствующие потребностям молодых людей.