В Архангельской области началось строительство газопровода длиной в 61 км

Он пройдет через два муниципалитета

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Строительство наиболее протяженного в регионе межпоселкового газопровода началось в Архангельской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский.

"Начали строительство межпоселкового газопровода к Холмогорам. Сеть раскинется на 61 км и станет самой протяженной в Архангельской области. В 2024 году появится возможность провести голубое топливо к 76 населенным пунктам", - написал глава региона.

С его вводом будет обеспечена возможность газификации более 5 тыс. домовладений и котельных.

Газопровод пройдет по территориям двух муниципалитетов - Приморскому району и Холмогорскому округу - от газораспределительной станции "Новодвинск" до села Холмогоры.

Ведется проектирование еще одного - распределительного - газопровода длиной порядка 7,5 км в самом селе Холмогоры. Ввод этих объектов позволит жителям Холмогорского округа присоединиться к президентской программе социальной газификации и бесплатно подвести топливо к своим домам.