В России упростили порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны

Закон также уточняет, что можно отнести к таким мемориалам

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон уточняет, что можно отнести к таким мемориалам. Он также устанавливает, что в Реестре объектов культурного наследия народов РФ появится специальный раздел с информацией о памятниках, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны. При этом Минкультуры России наделяется новыми полномочиями - ведомство будет утверждать перечень и упрощенный порядок проведения работ по ремонту таких объектов. Исключения составят здания и мемориальные квартиры.

Как отмечалось в материалах Совета Федерации, закон упрощает регламент ремонтных работ, сокращает расходы на них. Кроме того, теперь можно будет получить более точную и объективную информацию о таких мемориалах.