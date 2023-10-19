В УПЦ заявили, что ведущий к ее запрету законопроект не соответствует Конституции Украины

В церкви отметили, что, хотя в законопроекте напрямую не говорится о канонической церкви, однако "его происхождение, медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что этот закон будут применять к УПЦ"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Принятый в четверг в первом чтении законопроект, который позволит запретить на Украине каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), если экспертиза придет к выводу о ее организационных связях с Русской православной церковью, нуждается в доработке, так как противоречит конституции страны и нарушает права граждан на свободу исповедания. Об этом говорится в комментарии юридического отдела УПЦ.

"Нуждается в доработке, поскольку нарушает право на свободу вероисповедания и содержит существенные недостатки юридической техники, не соответствует Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины", - говорится в комментарии, размещенном на сайте УПЦ.

В УПЦ отметили, что, хотя в законопроекте напрямую не говорится о канонической церкви, однако "его происхождение (решение СНБО относительно УПЦ), медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что этот закон будут применять к УПЦ".

"По сути, своим содержанием [законопроект] направлен на запрет Украинской православной церкви и нарушает права на свободу вероисповедания граждан Украины, принадлежащих к УПЦ", - подчеркнули в юридическом отделе.

В четверг Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению президента страны Владимира Зеленского. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.

Правительство Украины внесло его в парламент еще в январе. Законопроект длительное время не ставили на голосование, поскольку, как признал в конце сентября спикер Рады Руслан Стефанчук, голосов в его поддержку в парламенте не хватало. 5 октября депутат украинского парламента Юлия Клименко сообщила, что в Раде уже достаточно депутатов, готовых проголосовать за запрет канонической церкви, но глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия неожиданно назвал законопроект неприоритетным.