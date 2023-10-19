Фальков заявил, что выпускники Курганского госуниверситета могут получать дипломы Бауманки

Это позволит добиться увеличения престижности курганского университета среди абитуриентов

ТАСС, 19 октября. Выпускники крупнейшего вуза Курганской области - Курганского государственного университета (КГУ) - смогут получать дипломы Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана благодаря сотрудничеству вузов. Это позволит добиться увеличения престижности курганского университета среди абитуриентов, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время рабочей поездки в Курган.

"Наша задача - добиться того, чтобы абитуриенты, которые заканчивают школу в Курганской области, поступали в Курганский госуниверситет и абитуриенты талантливые из других регионов приезжали сюда. Прежде всего, конечно, на инженерно-технические специальности, направления. Поэтому мы договорились, что сотрудничество Курганского госуниверситета и МГТУ имени Баумана будет еще более глубоким и обстоятельным, в частности, они перейдут к практике выдачи двух дипломов, к практике более серьезного взаимодействия, в том числе в области научно-исследовательских работ по заказу предприятий", - привела его слова пресс-служба губернатора.

В 2021 году КГУ и Бауманка договорились о сотрудничестве, в том числе в части привлечения к подготовке студентов КГУ преподавателей московского вуза.