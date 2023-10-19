ФМБА заявило о готовности контролировать качество российского спортивного питания

Руководитель агентства Вероника Скворцова отметила, что его опыт позволяет помогать спортивным ассоциациям, лигам, клубам в международном взаимодействии с дружественными странами по подготовке высококлассных специалистов в сфере спортивной медицины

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России готово контролировать качество российского спортивного питания на всех этапах производства. Об этом сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и оснащении спортивной инфраструктуры".

"Я хотела бы поддержать Олега Васильевича [Матыцина], поднявшего вопрос о необходимости создать по полному циклу производство спортивного питания на территории Российской Федерации. Понимая значимость полноценного спортивного питания, с одной стороны - эффективного, с другой стороны - безопасного, ФМБА готово принять на себя ответственность за контроль качества и субстанций отечественных, и готовых продуктов на всех этапах производства", - сказала она.

Опыт агентства позволяет помогать спортивным ассоциациям, лигам, клубам в международном взаимодействии с дружественными странами по подготовке высококлассных специалистов в сфере спортивной медицины, добавила Скворцова.