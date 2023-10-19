В РФ опрошенные педагоги чаще хотят сменить работу из-за коллектива, а не учеников

Согласно исследованию Московского государственного психолого-педагогического университета, возраст и продолжительность преподавания в конкретном учебном учреждении, а также возникающие в процессе обучения сложности с детьми не были решающими факторами, влияющими на развитие у них выгорания и отторжения к своей работе и коллегам

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские женщины-педагоги называют основной причиной профессионального выгорания и желания сменить работу не возраст и сложности с учениками, а токсичный коллектив. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), специалисты которого провели опрос.

В исследовании приняли участие российские женщины-педагоги в возрасте от 23 до 62 лет со стажем работы в школе от года. Согласно результатам опроса, возраст и продолжительность преподавания в конкретном учебном учреждении, а также возникающие в процессе обучения сложности с детьми не были решающими факторами, влияющими на развитие у них выгорания и отторжения к своей работе и коллегам.

"[Авторы работы] выявили, что профессиональное выгорание у российских женщин-педагогов чаще развивается не из-за возраста, стажа работы в школе и сложностей с учениками, а из-за токсичной среды в коллективе. Неудовлетворенность взаимоотношениями с коллегами или недостаток уважительного отношения к себе отметили 25% педагогов, а 40% отмечали низкую защищенность от публичного унижения в коллективе, угроз в свой адрес или принуждения делать что-либо против своего желания. Респонденты с высоким уровнем выгорания чаще, <…> чем коллеги-ровесники с низким его уровнем, отмечали у себя признаки биологического старения организма - такие как хронические заболевания и усталость. При этом интенсивность профессионального выгорания не зависела от возраста опрошенных: педагоги с любым стажем находятся в равной степени риска", - уточнила руководитель исследования - профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета "Экстремальная психология" МГППУ Татьяна Березина, которую цитирует пресс-служба вуза.

По словам декана факультета "Экстремальная психология" МГППУ Дмитрия Деулина, токсичная среда в коллективе преподавателей приводит к снижению чувства безопасности у учителей и развитию эмоционального истощения.

"Безопасность образовательной среды во многом зависит от администрации, которая организует работу в школе и может использовать принуждение по отношению к педагогу. Эмоциональное истощение возникает в ситуации, когда человек осознает наличие психотического насилия на своей работе и никак не может этому противостоять", - приводит слова ученого пресс-служба вуза.

Научная основа профилактики

Отторжение к своей работе и представителям профессии развивалось у педагогов под влиянием "тяжелой психологической атмосферы в коллективе, равнодушия со стороны коллег и ощущения безуспешности", уточнила Березина.

"Установление взаимосвязей между безопасностью образовательной среды и профессиональным выгоранием педагогов открывает возможности психопрофилактики и психокоррекции этого синдрома. Если профессиональное выгорание - это тяжелый клинический синдром, то безопасность образовательной среды - состояние среды, определяемое корректируемыми и поддающимися изменению условиями", - заключили в университете.

Результаты работы опубликованы в журнале "Психология и право".