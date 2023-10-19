АСИ назвало непрозрачность рынка протезов проблемой сферы реабилитации в РФ

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, необходимы программы поддержки со стороны Министерства промышленности и торговли

УФА, 19 октября. /ТАСС/. Непрозрачность рынка, отсутствие данных о потребностях населения и кадровый дефицит стали ключевыми проблемами в сфере производства средств реабилитации в РФ и их доступности. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Хотелось бы сформулировать ключевые проблемы, которые мы видим сегодня в производстве технических средств реабилитации и их доступности: это непрозрачность рынка, отсутствие данных об объемах производства протезов и потребности населения в них. Также это низкий уровень отечественного производства протезов и других технических средств реабилитации, комплектующих материалов, <…> кадровый дефицит", - сказала Чупшева в ходе пленарного заседания форума "Ломая барьеры".

По словам гендиректора АСИ, необходимы программы поддержки со стороны Министерства промышленности и торговли РФ. В числе системных решений, которые нужно обсуждать, Чупшева назвала создание платформы по взаимодействию и кооперации представителей протезно-ортопедической отрасли, научных организаций, вузов и других центров компетенций. "Поддержка стартапов, поддержка быстрорастущих технологических компаний в части производства технических средств реабилитации, обучение пользованию протезами, сервисное обслуживание, близость к потребителю - те же самые протезно-ортопедические предприятия должны быть в шаговой доступности для людей с инвалидностью на всей территории нашей страны", - добавила она.

Кроме того, отметила Чупшева, необходима оптимизация условий государственных закупок, а также финансовая поддержка отечественного производства технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.