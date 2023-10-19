В Орловской области запретили запуск беспилотников без согласования с властями

Подать соответствующее заявление на согласование полетов беспилотников могут юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели

ТАСС, 19 октября. Запуск беспилотных летательных аппаратов без предварительного согласования с властями запретили в Орловской области в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

"Протоколом заседания оперативного штаба Орловской области на территории региона запрещены полеты беспилотных воздушных судов всех типов независимо от их веса без предварительного согласования с органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере транспорта - департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области", - говорится в распространенном сообщении.

Порядок направления документов для согласования полетов беспилотных воздушных судов над территорией Орловской области разработали в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства над территорией региона и наличием угроз безопасности России в условиях проведения специальной военной операции. Подать соответствующее заявление на согласование полетов беспилотников могут юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели. Департамент не позднее пяти суток со времени регистрации документов примет решение о согласовании или не согласовании полетов.