В Мордовии рассчитывают запустить рейс из Саранска в Минск

По словам главы республики Артема Здунова, пункт пропуска через границу создадут в аэропорту Саранска к концу 2023 года

ТАСС, 19 октября. В Мордовии рассматривают возможность запустить рейс из Саранска в Минск после создания пункта пропуска через границу в аэропорту Саранска. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Затронули вопросы возможного появления рейса. Сейчас это уже реальность, потому что саранский аэропорт скоро станет международным. Один из первых рейсов должен полететь сюда. Сам бизнес подсказывает, дает спрос на авиаперемещение. А еще культурные связи, туризм", - сказал Здунов.

Ранее глава Мордовии сообщал, что пункт пропуска через границу создадут в аэропорту Саранска к концу 2023 года. К чемпионату мира по футболу в 2018 году в аэропорту Саранска был открыт временный пункт пропуска, однако сейчас его невозможно использовать по технологическим причинам, международные рейсы не выполняются.

Как отметил Здунов, с Лукашенко в ходе встречи обсудили вопросы наращивания объемов продаж оптоволокна, совместную работу по созданию биотехнологического кластера, расширение партнерских и кооперативных связей с белорусскими производителями, в частности, с минскими автогигантами - МАЗом и МТЗ. "Александр Григорьевич поддержал создание побратимских связей Атяшевского и Червенского районов. Будем дружить домами, познакомим поближе нашу молодежь", - написал Здунов в Telegram-канале.