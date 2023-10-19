В Анкаре прошла премьера фильма об Эрдогане из совместного проекта ТАСС и "Россия-24"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман выразил надежду на пятое интервью с турецким лидером, которого в мае переизбрали на новый срок

АНКАРА, 19 октября. /ТАСС/. В анкарском университете "Билим" состоялась презентация документального фильма о президенте республики Реджепе Тайипе Эрдогане, автором которого является первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. Показ фильма, подготовленного в рамках совместного проекта агентства ТАСС и телеканала "Россия-24", прошел в конференц-зале университета при участии российских дипломатов, руководства вуза, преподавателей, студентов, а также турецких и российских СМИ.

"За время существования цикла "Формула власти" я сделал более 400 интервью с лидерами и руководителями многих государств. Я рад, что у нас с господином Эрдоганом было четыре встречи, четыре интервью. Этот фильм - наше видение личности и деятельности вашего президента", - сказал Гусман на презентации. Он также выразил надежду на пятое интервью с турецким лидером, который в мае текущего года был переизбран на новый срок.

Показ фильма об Эрдогане, созданного в рамках цикла интервью "Формула власти", прошел в рамках "Недели российско-турецкой культуры и искусства", организованной Россотрудничеством и университетом "Билим". В мероприятии участвовали посол РФ в Турции Алексей Ерхов, ректор вуза Явуз Демир.

Фильм об Эрдогане впервые был представлен турецкой стороне 19 июня в посольстве Турции в Москве. В мероприятии приняли участие замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, главы нескольких диппредставительств, а также руководство ТАСС. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи передал турецкому лидеру этот фильм, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ленту продолжительностью около 25 минут вошли фрагменты четырех бесед Гусмана с Эрдоганом (первая из них состоялась в 2005 году, когда политик был премьер-министром Турции). В ней рассказывается о детстве, школьных и университетских годах Эрдогана, который особенно благодарит родителей за его становление как личности. Турецкий лидер отметил, что начал заниматься политикой "примерно с 17 лет", работал в молодежных, районных, областных организациях, в партийных органах, и позже стал мэром Стамбула. По словам Эрдогана, власть - "это тяжелый труд и большая ответственность", а политика всегда связана с большим риском. Отдельное внимание в фильме уделено аспектам личной жизни президента: истории знакомства с будущей супругой, отношению к религии, любви к футболу.