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Военная операция на Украине

Ветераны спецоперации в Башкирии получат сертификаты на реабилитацию в 2024 году

Всего на эти цели планируют направить около 90 млн рублей

ТАСС, 19 октября. Выдача сертификатов на реабилитацию ветеранам специальной военной операции начнется в Башкирии в 2024 году. Об этом сообщил на II Всероссийском форуме-выставке "Ломая барьеры" руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

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"Со следующего года мы будем выдавать сертификаты на реабилитацию уже и для взрослых, включая участников и ветеранов специальной военной операции. Планируем направить уже порядка 90 млн рублей", - сказал он.

Забелин добавил, что в 2019 году Башкирия первой в России внедрила сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов. "Ежегодно на эти цели выделяется более 50 млн рублей", - уточнил он.

Руководитель администрации главы республики добавил, что в 2023 году финансирование на эти цели увеличили в три раза. "В итоге число детей, которые получили услуги по данному проекту, составляет более чем 3,5 тыс.", - пояснил он.

II Всероссийский форум-выставка "Ломая барьеры" проходит с 19 по 21 октября в Уфе. Его участники обсудят актуальные вопросы реабилитации и профилактики инвалидности, организации взаимодействия с производителями и поставщиками реабилитационной техники и средств по уходу, приспособлений для доступной среды. В выставке принимают участие 40 компаний из 11 регионов страны, которые представят инновационные решения для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Организаторами II Всероссийского форум-выставка "Ломая барьеры" являются правительство Республики Башкортостан, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. 

Теги:
РоссияБашкортостанВоенная операция на Украине
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