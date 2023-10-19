19 октября, 13:35
Палестино-израильский конфликт

В Индии заявили, что продолжат оказывать гуманитарную помощь Палестине

Премьер-министр Нарендра Моди также выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в секторе Газа

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с палестинским лидером Махмудом Аббасом выразил ему соболезнования в связи с гибелью людей при ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и заверил, что Нью-Дели продолжит оказывать гуманитарную помощь народу Палестины.

Читайте также
Что известно об ударе по госпиталю в секторе Газа

"Выразил свои соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в больнице Аль-Ахли в секторе Газа, - написал Моди на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). - Мы продолжим отправлять гуманитарную помощь палестинскому народу".

Он также сообщил, что в разговоре с Аббасом "выразил глубокую обеспокоенность по поводу терроризма, насилия и ухудшения ситуации с безопасностью в регионе". "Подтвердил давнюю принципиальную позицию Индии по израильско-палестинскому вопросу", - отметил Моди.

Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индия выступает за прямые переговоры между Израилем и Палестиной для урегулирования кризиса на основе принципа двух государств и призывает к строгому соблюдению международного гуманитарного права. 

Теги:
ИндияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудМоди, Нарендра
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация