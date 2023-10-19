Мурашко назвал процент страдающих ожирением россиян

Он составляет 11% населения

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Ожирением страдают 11% жителей России, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и оснащении спортивной инфраструктуры".

"У нас сейчас еще одно направление борьбы - это ожирение, уже 11% населения страдают этим. <...> Конечно же, сегодняшняя повестка для системы здравоохранения - это важный вклад на пути достижения ожидаемой продолжительности жизни - 78 лет, сегодня она самая высокая за все периоды, уже 73,4 [года], растет", - сказал он.

Мурашко предложил дать возможность гражданам получать в электронном виде медицинский доступ к занятиям физкультурой и спортом, без посещения врача, если они регулярно проходят диспансеризацию или профосмотр. "В протокол [заседания] можно было бы внести, чтобы в 2024 году субъекты завершили этот формат и это было бы уже доступно как услуга, чтобы заниматься спортом, а не ходить за справками и бумажками", - добавил он.